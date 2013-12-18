台湾汇市：台币连七贬再创三个月低位，随亚洲新兴市场货币走弱

* 台币汇价连七贬，再创三个月低点 * 随亚洲新兴市场货币走弱 * 实质交易不排除测试29.750甚至29.800 路透台北12月18日 - 台币兑美元 周三连续第七日收贬，再创三个月收盘低位。汇银人士称，美 国联邦储备理事会(美联储,FED)是否决定削减刺激措施将于今晚揭晓，台币随多数亚洲新兴市场货币表现偏弱 。 交易员表示，今日有外商公司汇出，外资则在股市转为小幅卖超，且因出口商惜售美元，使得台币在午后 的走势更加疲弱，实质交易价位一度贬至接近29.700。倘若今晚美联储明确表示将缩减购债规模，预料明日实 质交易价位将贬向29.750甚至测试29.800的支撑。 “就看今晚了，台币缓贬格局不变，应该会测29.750。”一外商银行交易主管表示。 另一本地银行交易员则称，今日有外资小幅汇出，可能与预期美联储将削减刺激措施有关。 今日台币实质交易区间主要在29.642-29.695，上日在29.600-29.649。 台币兑美元此前收盘低位是在9月18日的29.752价位。 印尼卢比兑美元周三跌0.5%至2008年以来最低位，因投资者在美联储政策会议结束前减持仓位。泰铢 TH B=TH周三也位列表现最差的亚洲货币之一。 台湾股市周三收盘近持平。在美联储政策会议结果公布前，投资者趋于谨慎。 外资及陆资今 日在台股卖超12.63亿台币，转买为卖；上交易日修正后为买超21.43亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一个月天期的折价幅度扩大；一个月期远汇T WD1MNDFOR=尾盘报29.587/29.603，上日收在29.555。 本周全球重要经济数据以及事件分别为： 周四：日本央行公布利率决议、美国初请失业金人数、美国新屋销售年率、美国费城联邦储备银行制造业 指数。 周五：美国实质国内生产总值、美国企业获利、欧元区消费者信心指数、英国国内生产总值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.745 29.716 29.641-29.745 29.720 7.24 7.66 元太外汇经纪公司 29.730 29.702 29.642-29.730 29.710 3.47 1.826 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.105/-0.085 -0.095/-0.085 美元/台币六个月期 -0.325/-0.285 -0.290/-0.260 (完)