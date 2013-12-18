中国金融：上海率先成立对冲基金协会，加速机构集聚效应形成

路透上海12月18日 - 尽管对冲基金在中国发展仍处于萌芽阶段，但上海周三率先成立对冲基金协会，旨在吸引上海及其他地区，甚至国际上的对冲基金加盟，更好发挥金融机构集聚效应，搭上国内对冲基金的加速发展期。

由上海浦东金融服务局支持成立的海际对冲会，创始会员共26家，管理资产总规模近600亿元人民币，其中包括重阳投资、朱雀投资等国内规模排名前十的七家知名对冲基金以及国际知名对冲基金肯阳资本（Canyon Capital)。

海际对冲会首任会长、重阳投资总裁王庆表示，“从行业发展规律来看，无论是纽约、伦敦还是香港，都存在金融机构集聚的现象...陆家嘴已有这样的雏形，成立这样的协会，我们也是努力使集聚效应形成更快，一旦效应形成，以后就很难改变。”

目前该协会职能包括代表对冲基金业界与监管层、公众及其他主体的沟通，代表业者向监管部门反映问题和诉求等。

他说，对冲基金在国内正处加速发展阶段，一来是新基金法6月起实施后，明确了符合条件的私募基金公司可以发行公募产品，这样目前客户局限于高净值人群的对冲基金有望迎来类似险资、社保、主权基金等机构投资者。

他还指出，随着国内资本市场的健全和完善，股指期权和个股期权即将推出将令对冲工具进一步丰富，这将使国内对冲基金在操作策略上更有发挥余地。

截止去年底，中国对冲基金总数约450家，上海占据近半；上海的私募证券信托产品规模约766亿元，超过全国总规模的三分之一。在上海本地对冲基金中，包括全国最大的私募基金重阳投资（管理规模约150亿元）；以及国内最大的期货投资基金混沌投资（管理规模近140亿元）。