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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 14:22 BJT

印度金融：印度需要整体通胀率实质下降--央行总裁

路透孟买12月18日 - 印度央行总裁拉詹表示，印度需要整体通胀率实质下降，而且核心通胀率朝着正确方向发展。

“信号显示，蔬菜价格可能暂时下降...我们目前测量的数据显示，蔬菜趸售(批发)和零售价格都大幅下跌，这给了我们保持利率不变的理由，”其在利率政策会议后的新闻发布会上表示。

印度央行周三意外维持政策利率不变，尽管其表示当前通胀过高，但称零售物价可能下滑，且央行忧心国内经济疲弱。

拉詹还称，印度央行试图在经济成长疲弱的环境下，使货币政策主要瞄准通胀。(完) (编译 朱晓军/王翔琼; 审校 田建华)

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