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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 14:37 BJT

日本股市：日经指数收盘跳涨2%，投资人看好FED决议无碍多头格局

日本东证股价指数(TOPIX) 收高1.5%，报1,250.49点；33个板块中32个上涨。

交易商称，事件驱动型基金买入期货和大型股，认为不管美联储政策会议结果如何，美国都会上涨。(完)

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