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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 14:09 BJT

韩国汇市：韩元兑美元持稳，投资者等待美联储会议决定

路透首尔12月18日 - 韩国韩元 周三持稳，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)稍晚会否决定开始缩减刺激政策。

韩元兑美元 在本地市场收报1,051.3，周二收盘价为1,051.1。(完)

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