中国股市：沪综指七连跌续创一个月收盘新低，但做空动能趋缓

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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路透北京12月18日 - 中国股市沪综指周三连续第七日下跌，并续创一个月收盘新低。分析师表示，股市继续缩量下行，创业板领跌，但今日跌势趋缓显示做空力量已经开始衰竭，料后市有可能出现反弹行情。
沪综指 收报2,148.285点，微跌2.794点或0.13%，此前收盘低点为11月15日的2,135.83点。上证A股今日成交额553亿元人民币，上日为668亿元，此前成交低位为7月9日的521亿元。
“创业板领跌预示投机性资金正在退场，做空力量衰竭到极致，跌无可跌还是要回升。”西南证券首席策略分析师张刚称，今日银行地产板块的止跌回稳表明其内在价值开始体现，投资性资金开始进场。
创业板指数P 收跌0.921%，前期活跃的创业板明星股出现大幅下跌，其中华谊兄弟 收于跌停板。
周三美联储(FED)将宣布其政策决定，外界对于其是否缩减刺激政策仍持不同观点，国内不少投资者今日亦存观望情绪。不过张刚表示，QE（量化宽松）退出对金融市场的影响呈现出递减效应，由于此前市场已有预期，因此当政策真正来临时可能效应并不如预期的明显。
沪深300指数 收报2,357.226点，涨0.04%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,366.4点，涨0.26%，成交352,654手。(完)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选