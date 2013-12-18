国际油市：布兰特原油持稳108美元上方，市场观望FED决议

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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“还有不到12个小时，我们将知道美联储就宽松政策打算采取什么样的明确行动。油市和其他很多市场将根据评论找到各自的交投线索，”OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun称，“没人会先知先觉，也不会后知后觉。”
亚洲股市周三小幅上涨，投资者静候美联储会议结果，以了解其何时开始缩减购债规模。美联储购债近年来是支撑全球风险资产的主要推手。
“我个人观点是或许可以得到美联储何时开始撤场的指引，”Le Brun称，“当前美联储没有什么好着急的，他们可能采取非常安全的做法。”
美国石油协会(API)公布，12月13日止当周，美国原油库存减少250万桶至3.678亿桶，分析师原预期为减少230万桶。
投资者当前静待能源资料协会(EIA)的数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王翔琼/于春红)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选