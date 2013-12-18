国际油市：布兰特原油持稳108美元上方，市场观望FED决议

“还有不到12个小时，我们将知道美联储就宽松政策打算采取什么样的明确行动。油市和其他很多市场将根据评论找到各自的交投线索，”OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun称，“没人会先知先觉，也不会后知后觉。”

亚洲股市周三小幅上涨，投资者静候美联储会议结果，以了解其何时开始缩减购债规模。美联储购债近年来是支撑全球风险资产的主要推手。

“我个人观点是或许可以得到美联储何时开始撤场的指引，”Le Brun称，“当前美联储没有什么好着急的，他们可能采取非常安全的做法。”

美国石油协会(API)公布，12月13日止当周，美国原油库存减少250万桶至3.678亿桶，分析师原预期为减少230万桶。

投资者当前静待能源资料协会(EIA)的数据。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻