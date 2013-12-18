《综述》经济复苏引发政策退场争论，美联储面临艰难抉择

若在减码购债的同时能配套提出其他举措，让外界感到放心，认为美联储并未撤除对经济的货币政策支持，那可能有助缓和市场的反应。

“他们显然希望看到资产购买计划有所削减，”OppenheimerFunds首席经济师Jerry Webman表示。“但显然他们也将...采取一切必要货币政策来支撑经济。”

根据路透在国会议员上周达成预算协议前所做的调查，60位分析师中仅12位预期美联储本周会削减购债规模。22位预估将等到1月；而约半数认为要到3月。

由于通胀仍处于如此低位，“以历史标准来看，此时收紧政策会是非常少见的举动。”高盛经济分析师David Mericle在一份客户报告中称。他预期美联储将延至3月行动。

他并表示，美联储官员“将不愿造成可能导致金融条件收紧、令人质疑其2%通胀目标承诺的意外结果。”美国政府周二公布的数据显示，11月消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升1.2% 。

此次将是贝南克担任联储主席任内倒数第二次政策会议。其第二个四年任期，将于美联储2014年首次政策会议结束后两天，即1月31日届满。