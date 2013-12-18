《综述》经济复苏引发政策退场争论，美联储面临艰难抉择

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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若在减码购债的同时能配套提出其他举措，让外界感到放心，认为美联储并未撤除对经济的货币政策支持，那可能有助缓和市场的反应。
“他们显然希望看到资产购买计划有所削减，”OppenheimerFunds首席经济师Jerry Webman表示。“但显然他们也将...采取一切必要货币政策来支撑经济。”
根据路透在国会议员上周达成预算协议前所做的调查，60位分析师中仅12位预期美联储本周会削减购债规模。22位预估将等到1月；而约半数认为要到3月。
由于通胀仍处于如此低位，“以历史标准来看，此时收紧政策会是非常少见的举动。”高盛经济分析师David Mericle在一份客户报告中称。他预期美联储将延至3月行动。
他并表示，美联储官员“将不愿造成可能导致金融条件收紧、令人质疑其2%通胀目标承诺的意外结果。”美国政府周二公布的数据显示，11月消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升1.2% 。
此次将是贝南克担任联储主席任内倒数第二次政策会议。其第二个四年任期，将于美联储2014年首次政策会议结束后两天，即1月31日届满。
目前担任美联储副主席的叶伦预计将接任主席职位。叶伦大力拥护美联储以积极政策应对衰退。美国参议院预计周四将投票确认叶伦出任联储主席的提名。(完) (编译 朱晓军/李婷仪/张若琪 审校 张涛)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选