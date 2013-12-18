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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 14:28 BJT

韩国股市：连续第二日收高，关注美联储会议结果

路透首尔12月18日 - 韩国股市周三连续第二日上涨，从近期的跌势中反弹，受助于银行股走坚。美国联邦储备理事会(美联储,FED)为期两日的会议即将有结果。

综合股价指数 收高0.5%至1,974.63点，之前曾触及盘中高位1,982.42点，为12月11日以来最高。

机构投资者买超2,949亿韩元，支撑了指标股指。不过外资转为卖超，卖超额度达到1,374亿韩元，限制了涨势。

银行类股 的涨势带动市场走升，其中韩亚金融集团 和友利金融控股 分别上涨4.2%和3.4%。(完)

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