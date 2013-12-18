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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 14:59 BJT

《全球汇市》日圆受本土贸易数据拖累下跌，市场焦点仍在FED会议之上

英镑兑美元 报1.6280美元，小涨约0.1%。

澳元兑美元 升约0.1%至0.8902美元，隔夜曾跌至四个月新低0.8879美元，因澳洲央行重申澳元汇率偏高令人不安。

澳洲央行总裁史蒂文斯周三稍早表示，澳元汇率在0.90美元上方不利经济，从而令澳元承压。

史蒂文斯周五在一次罕见的媒体采访中说，他认为澳元汇率在0.85美元要比0.95美元更加合理。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3772 1.3766 +0.04 +4.38 1.3194

美元/日圆 102.98 102.66 +0.31 +18.72 86.74

欧元/日圆 141.81 141.32 +0.35 +23.89 114.46

美元/瑞郎 0.8849 0.8848 +0.01 -3.34 0.9155

英镑/美元 1.6283 1.6261 +0.14 +0.20 1.6251

美元/加元 1.0615 1.0605 +0.09 +7.00 0.9921

澳元/美元 0.8904 0.8892 +0.13 -14.33 1.0393

新西兰元/美元 0.8248 0.8267 -0.23 -0.42 0.8283

澳元/日圆 91.680 91.290 +0.43 +1.72 90.130

新西兰元/日圆 84.930 84.870 +0.07 +18.22 71.840

英镑/日圆 167.67 166.94 +0.44 +19.07 140.82

澳元/新西兰元 1.0791 1.0743 +0.45 -13.95 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 张若琪 审校 王翔琼/白云)

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