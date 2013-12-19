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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 09:32 BJT

中国公开市场：央行连续第二周“零操作”，本周既无投放亦无回笼

路透上海12月19日 - 尽管近日银行间市场资金面紧张加剧，但业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，连续第二周单周“零操作”，据此计算，本周将既无投放亦无回笼。

周二公开市场七天期逆回购已连续第二周暂停。本周公开市场既无逆回购到期，亦无央票到期。

本周起资金面开始转紧。中国银行间市场周三基准七天期质押式回购加权利率 创近半年以来的新高。市场人士表示，资金面仍深陷窘境，主要大行及股份制商业银行等基本都已加入借钱行列，场内各个期限资金供给均显不足；同业拆借前台系统首日加入延迟关闭的行列，大额支付系统则延续了周内天天晚闭市的节奏。

自10月起，央行公开市场除到期续做三年央票外，逆回购操作方面，七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

央行公开市场操作年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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