《焦点》日本11月汽车出口激增，但日圆走软带动贸易逆差扩大

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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在明年4月上调消费税之前的一波购买潮也在刺激进口。“日本的贸易逆差明年3月前可能进一步扩大。国内需求自4月开始触顶后，逆差才会开始收窄，”农林中金总合研究所经济分析师南武志称。
“不过除非核反应堆重启且全球经济突然加速复苏，否则日本的贸易逆差将持续下去，而这两个条件都不会很快出现。”
净出口疲弱是7-9月日本经济成长放缓的主因，因为日本的亚洲贸易伙伴国成长步履蹒跚。
分析师预计迈向新年，日本经济成长将增强，但很多分析师警告，该国必须更依赖内需来实现增长，因为净出口可能仍然疲弱。
预计日本央行周五将维持货币政策不变。乐观的企业信心调查进一步显示，日本央行的大规模刺激政策正在让越来越多的经济领域受益，这将让其受到鼓舞。 (完) (编译 田建华/朱晓军/王翔琼；审校 李婷仪/徐文焰/艾茂林)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选