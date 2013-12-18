《焦点》日本11月汽车出口激增，但日圆走软带动贸易逆差扩大

在明年4月上调消费税之前的一波购买潮也在刺激进口。“日本的贸易逆差明年3月前可能进一步扩大。国内需求自4月开始触顶后，逆差才会开始收窄，”农林中金总合研究所经济分析师南武志称。

“不过除非核反应堆重启且全球经济突然加速复苏，否则日本的贸易逆差将持续下去，而这两个条件都不会很快出现。”

净出口疲弱是7-9月日本经济成长放缓的主因，因为日本的亚洲贸易伙伴国成长步履蹒跚。

分析师预计迈向新年，日本经济成长将增强，但很多分析师警告，该国必须更依赖内需来实现增长，因为净出口可能仍然疲弱。