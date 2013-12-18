版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 15:12 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美联储会议决议前，美元/日圆上涨

0653GMT

* 澳元/美元上升0.10%，美元/日圆上涨0.31%，欧元/日圆升0.61%，新西兰元/美元跌0.25%

* 日经指数收高2.02%，沪综指下跌0.34%，印度股指升1.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.17%

* 美元/印尼卢比升0.45%，美元/泰铢涨0.50%，美元/印度卢比跌0.08%，美国10年期公债收益率(殖利率)为2.8427%

* 印度央行意外维持利率不变

* 日本出口激增，但日圆疲弱带动贸易逆差扩大

* 中国银行间市场七天回购利率飙升，受流动性担忧影响

* 欧洲市场开盘：(r.reuters.com/dec27t)。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐