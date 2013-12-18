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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 15:26 BJT

印度金融：央行总裁称目前没有入市购汇来增加外储

路透孟买12月18日 - 印度央行总裁拉詹周三表示，印度央行目前没有从汇市买入美元，以增加其外汇储备。

“我们没有在某种意义上瞄准汇率，因此我们不会进入市场并在现在购买储备来增加外储，”拉詹在央行政策会议后的新闻发布会上表示。

“我们还没有那样做，目前外储的增加来自那些窗口，”拉詹称，他指的是央行在卢比危机时开放的两个优惠外汇掉期工具。(完) (编译 石冠兰 审校 李婷仪)

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