版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 15:26 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶因日圆走强而下滑，但油价持坚提供支撑

布兰特原油期货周三持稳于每桶108美元上方，上日则为下跌。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议决议公布之前，投资人锁住部位的意愿不强。此次会议料将释出缩减宽松措施计划讯息。

交易员称，TOCOM胶价今日收在280日圆的重要支撑水准上方，因此周四可望反弹。

上海期交所主力5月期胶合约 下跌440元人民币，收报每吨19,150元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月1月合约 最新报每公斤231.0美分，升0.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐