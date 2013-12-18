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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 16:05 BJT

印度经济：12月通胀率将放缓--财政部官员

路透首尔12月18日 - 印度财政部高官Arvind Mayaram周三称，12月印度通胀率将放缓，因季节性蔬菜价格下跌预计会给食品价格通胀率降温。

“价格将大幅放缓，因此月底通胀率数据可能下滑，”Mayaram在20国集团(G20)会议间隙接受采访时表示。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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