金属期市：伦铜连续第二日走低，静候美联储会议结果

0714GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.2%，报每吨7,259.25美元。周一伦铜曾触及7,307.70美元，为10月23日以来最高。

上海期交所2月期铜合约 跌0.5%，收报51,300元人民币。

包括就业和国内生产总值(GDP)等强劲的美国经济数据，几已巩固了美联储将提前，而非延迟削减每月850亿美元购债规模的可能性。

路透调查的分析师中，近半数认为美联储会在12月或1月减码，时间将是在叶伦预计接下贝南克的主席棒子之前。

但部分分析师称，根据11月的温和通胀数据，美联储或许不会急于削减刺激举措。

“整体来说，我们认为美联储将需观察更多数据，才能确认经济持续复苏，我们仍维持2014年第一季底前削减刺激举措的看法。”瑞穗银行在一份报告中称。

Lau表示，中国在年底之前流动性又见吃紧，也打压铜市。

中国银行间借款利率周三跳涨。交易商称传统上是市场上流动性主要供应来源的大型银行都未融出资金。

“那表示市场人士因资金不足，可能无法重新补充铜库存。”Lau称。

LME期镍 上涨0.2%，报每吨14,089美元，连续第二天上涨。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化