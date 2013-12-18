金属期市：伦铜连续第二日走低，静候美联储会议结果

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
0714GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.2%，报每吨7,259.25美元。周一伦铜曾触及7,307.70美元，为10月23日以来最高。
上海期交所2月期铜合约 跌0.5%，收报51,300元人民币。
包括就业和国内生产总值(GDP)等强劲的美国经济数据，几已巩固了美联储将提前，而非延迟削减每月850亿美元购债规模的可能性。
路透调查的分析师中，近半数认为美联储会在12月或1月减码，时间将是在叶伦预计接下贝南克的主席棒子之前。
但部分分析师称，根据11月的温和通胀数据，美联储或许不会急于削减刺激举措。
“整体来说，我们认为美联储将需观察更多数据，才能确认经济持续复苏，我们仍维持2014年第一季底前削减刺激举措的看法。”瑞穗银行在一份报告中称。
Lau表示，中国在年底之前流动性又见吃紧，也打压铜市。
中国银行间借款利率周三跳涨。交易商称传统上是市场上流动性主要供应来源的大型银行都未融出资金。
“那表示市场人士因资金不足，可能无法重新补充铜库存。”Lau称。
LME期镍 上涨0.2%，报每吨14,089美元，连续第二天上涨。(完)
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(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当