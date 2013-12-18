《焦点》印度央行意外维持政策利率不变，但仍将高度关注通胀率

《图表新闻》今年第一季上演特朗普通胀大戏，但后续剧情可能有变
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
对印度企业和投资者而言，重中之重是经济恢复成长，这将有助于印度再度吸引投资和资金流入，从而协助抑制目前的经常帐赤字规模。上一财年经常帐赤字飙升至纪录高位。
趸售(批发)商也表示本月的蔬菜价格下降，在通胀方面起到了一定的舒缓作用，不过分析师警告，价格可能还会涨起来。
“我认为目前只是延后采取行动，因为政策已明确说明，如果情况允许，印度央行随时都可以行动，甚至可能在政策检视期间动手，”Bank of Baroda首席分析师Rupa Rege Nitsure称。
印度央行周三表示，仍将对通胀保持警惕。
“等待更多数据带来诸多显而易见的风险。风险包括若美联储缩减量化宽松政策，可能扰乱外部市场，印度央行也或被认为是在通胀问题上立场温和。印度央行将保持警惕，”央行称。(完)
(编译 洪曦/朱晓军/王翔琼；审校 田建华)
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间12:21 今日报价
路透斯德哥尔摩3月29日 - 瑞典国家经济研究院(NIER)周三指出，尽管瑞典经济增长较预期强劲，但基础通胀依然迟滞；央行可能不得不延到2018年稍晚，才进行近六年来的首次升息。