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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 16:16 BJT

《焦点》印度央行意外维持政策利率不变，但仍将高度关注通胀率

对印度企业和投资者而言，重中之重是经济恢复成长，这将有助于印度再度吸引投资和资金流入，从而协助抑制目前的经常帐赤字规模。上一财年经常帐赤字飙升至纪录高位。

趸售(批发)商也表示本月的蔬菜价格下降，在通胀方面起到了一定的舒缓作用，不过分析师警告，价格可能还会涨起来。

“我认为目前只是延后采取行动，因为政策已明确说明，如果情况允许，印度央行随时都可以行动，甚至可能在政策检视期间动手，”Bank of Baroda首席分析师Rupa Rege Nitsure称。

印度央行周三表示，仍将对通胀保持警惕。

“等待更多数据带来诸多显而易见的风险。风险包括若美联储缩减量化宽松政策，可能扰乱外部市场，印度央行也或被认为是在通胀问题上立场温和。印度央行将保持警惕，”央行称。(完)

(编译 洪曦/朱晓军/王翔琼；审校 田建华)

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