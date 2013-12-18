更新版 1-《中国新债》国开行将拔交易所政金债头筹，债市创新迈进一大步

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* 国开行拟下周五在上证所试点发债--消息

* 含两年和五年固息品种，发行规模尚未确定

* 国开行赴交易所发债有利化解其自身发行压力

* 亦可丰富交易所债市交易品种

路透北京/上海12月18日 - 中国交易所债市即将迎来首只政策性金融债，国家开发银行 有望拔得头筹。四位消息人士周三对路透表示，国开行拟于下周五(27日)在上海证券交易所试点发债，包括两年和五年期固息债两个品种。

而国开行赴交易所发债，不仅有利化解其自身发行压力，亦可丰富交易所债市交易品种，意味中国债市创新又向前迈进一大步。

上述消息人士称，主管部门已正式批复同意国开行赴交易所发债事宜；拟于下周三(25日)刊登发行公告，2014年1月3日缴款，1月7日上市交易。不过两个期限最终发行规模尚未确定。

上海一大型券商交易员指出，金融债投资群体较广，对交易所债市意义较大，引进新的发行主体，丰富了场内的交易品种。

与债券存量占总体九成以上的银行间债市相比，交易所债市不论是在规模，还是成交量上都明显落后。不过近年来后者一直在通过市场扩容等推进市场发展。

至于此次发债对国开行的影响，一承销机构人士认为，“创新嘛，发行人有更多渠道募集资金，吸引个人投资者投资。这类债不能转托管，交易所流动性会差一些，应该会有一些流动性溢价。”

国开行是政策性金融债供给大户，以今年为例，截止12月中旬国开行已在银行间债市发行人民币金融债逾1万亿元，这一规模较农业发展银行和进出口银行同期发行量之和还要多。

对于海量发行计划，该行也善于用创新化解发行压力。目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。

**发行规模尚未确定**

消息人士称本期债券的最终发行规模尚未敲定，不过一位接近发行人的业内人士表示，是次发行两年期的量可能比五年多。

另有一位业内人士预期，“估计不会一次性把300亿元的额度都发完，应该会分批吧，首批可能在100亿元左右。”

汤森路透旗下IFR此前报导引述多名消息人士称，本次交易所国开金融债创新总额为300亿元。

另据一位消息人士今日透露，本次国开债的承销商包括工商银行 、农业银行 、建设银行 、交通银行 、中信证券 和东方证券。

路透致电国开行，但该行对上述消息未立即给予置评。

**有待市场验成色**

目前在交易所债市可交易的品种包括公司债、部分企业债和国债等，流动性不足是该市场主要问题。那么国开行赴交易所发债是否将受到投资者青睐？

一承销机构人士表示，该期债的投资者应该既包括有交易所债券投资交易资格的上市银行，也包括普通个人投资者。

至于该产品的市场接受程度，他称，“这种债风险小啊，收益起码也（百分之）五点多，可交易，变现效率比理财产品好多了。”

中国证监会副主席姚刚今年年初曾称，监管部门正在推进债券发行渠道的整合，今后公司债有望在银行间发行，金融债也有望在交易所上市。