更新版 1-《中国新债》国开行将拔交易所政金债头筹，债市创新迈进一大步

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
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* 国开行拟下周五在上证所试点发债--消息
* 含两年和五年固息品种，发行规模尚未确定
* 国开行赴交易所发债有利化解其自身发行压力
* 亦可丰富交易所债市交易品种
路透北京/上海12月18日 - 中国交易所债市即将迎来首只政策性金融债，国家开发银行 有望拔得头筹。四位消息人士周三对路透表示，国开行拟于下周五(27日)在上海证券交易所试点发债，包括两年和五年期固息债两个品种。
而国开行赴交易所发债，不仅有利化解其自身发行压力，亦可丰富交易所债市交易品种，意味中国债市创新又向前迈进一大步。
上述消息人士称，主管部门已正式批复同意国开行赴交易所发债事宜；拟于下周三(25日)刊登发行公告，2014年1月3日缴款，1月7日上市交易。不过两个期限最终发行规模尚未确定。
上海一大型券商交易员指出，金融债投资群体较广，对交易所债市意义较大，引进新的发行主体，丰富了场内的交易品种。
与债券存量占总体九成以上的银行间债市相比，交易所债市不论是在规模，还是成交量上都明显落后。不过近年来后者一直在通过市场扩容等推进市场发展。
至于此次发债对国开行的影响，一承销机构人士认为，“创新嘛，发行人有更多渠道募集资金，吸引个人投资者投资。这类债不能转托管，交易所流动性会差一些，应该会有一些流动性溢价。”
国开行是政策性金融债供给大户，以今年为例，截止12月中旬国开行已在银行间债市发行人民币金融债逾1万亿元，这一规模较农业发展银行和进出口银行同期发行量之和还要多。
对于海量发行计划，该行也善于用创新化解发行压力。目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。
**发行规模尚未确定**
消息人士称本期债券的最终发行规模尚未敲定，不过一位接近发行人的业内人士表示，是次发行两年期的量可能比五年多。
另有一位业内人士预期，“估计不会一次性把300亿元的额度都发完，应该会分批吧，首批可能在100亿元左右。”
汤森路透旗下IFR此前报导引述多名消息人士称，本次交易所国开金融债创新总额为300亿元。
另据一位消息人士今日透露，本次国开债的承销商包括工商银行 、农业银行 、建设银行 、交通银行 、中信证券 和东方证券。
路透致电国开行，但该行对上述消息未立即给予置评。
**有待市场验成色**
目前在交易所债市可交易的品种包括公司债、部分企业债和国债等，流动性不足是该市场主要问题。那么国开行赴交易所发债是否将受到投资者青睐？
一承销机构人士表示，该期债的投资者应该既包括有交易所债券投资交易资格的上市银行，也包括普通个人投资者。
至于该产品的市场接受程度，他称，“这种债风险小啊，收益起码也（百分之）五点多，可交易，变现效率比理财产品好多了。”
中国证监会副主席姚刚今年年初曾称，监管部门正在推进债券发行渠道的整合，今后公司债有望在银行间发行，金融债也有望在交易所上市。
除引入国开行政策性金融债外，证交所相关人士此前曾表示，还将推动商业银行减记债及信贷资产证券化在交易所交易转让等多项创新举措。(完) (发稿 路透中文新闻部)
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