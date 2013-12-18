全球金市：金价微升，等待美联储政策会议决定

“小规模削减或可能引起金价较目前的区间下移30-60美元，但出现4月和6月那种条件反射式的反应可能性比较小，”辉立期货投资分析师Joyce Liu说。

她表示，鉴于美联储此前的言论，市场已经为小规模缩减做好了准备。

“市场不太可能因为恐惧利率上升掀起另一波抛售潮，但仍有可能从投机性和杠杆工具中撤出资金，”她说。

现货金 0734 GMT时小升0.3%至每盎司1,233.30美元，前一日下跌0.8%。

由于担心美国经济改善可能促使美联储削减购债规模，金价今年迄今已下跌了约26%。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1233.3 3.7 0.3 -26.35

现货银 19.87 0 0 -34.38

现货铂金 1348.75 3.02 0.22 -12.13

现货钯金 700.75 3.5 0.5 1.26

COMEX期金 1232.8 2.7 0.22 -26.44

COMEX期银 19.91 0.07 0.35 -34.31

汇率

欧元/美元 1.3772

美元指数 80.05

(完)

贵金属报导 基本金属报导

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