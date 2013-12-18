全球金市：金价微升，等待美联储政策会议决定

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
“小规模削减或可能引起金价较目前的区间下移30-60美元，但出现4月和6月那种条件反射式的反应可能性比较小，”辉立期货投资分析师Joyce Liu说。
她表示，鉴于美联储此前的言论，市场已经为小规模缩减做好了准备。
“市场不太可能因为恐惧利率上升掀起另一波抛售潮，但仍有可能从投机性和杠杆工具中撤出资金，”她说。
现货金 0734 GMT时小升0.3%至每盎司1,233.30美元，前一日下跌0.8%。
由于担心美国经济改善可能促使美联储削减购债规模，金价今年迄今已下跌了约26%。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1233.3 3.7 0.3 -26.35
现货银 19.87 0 0 -34.38
现货铂金 1348.75 3.02 0.22 -12.13
现货钯金 700.75 3.5 0.5 1.26
COMEX期金 1232.8 2.7 0.22 -26.44
COMEX期银 19.91 0.07 0.35 -34.31
汇率
欧元/美元 1.3772
美元指数 80.05
(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王洋; 审校 张涛)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当