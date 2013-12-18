中国债市：利率互换持续走升，资金利率飙升机构寄望央行逆回购

路透上海12月18日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三持续走升。市场人士表示，资金利率飙升，IRS各期限均有不同程度上涨，其中短端涨幅相对明显；流动性承压态势下，不少机构关注明日公开市场操作，寄望央行逆回购投放资金驰援市场。

“IRS短的上了4-5bp(基点)，长的1-2bp左右。”北京一银行交易员称，“资金面紧张导致的啊，看看明天央行会不会逆回购吧”。

中国银行间市场今日七天期质押式回购利率 率先飙升。市场人士表示，资金面仍深陷窘境，主要大行及股份制商业银行等基本都已加入借钱行列，场内各个期限资金供给均显不足。

业内人士周三透露，中国人民银行一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。

上海另一银行交易员称，年底临近，不少机构操作的意愿不强，部分中资行进入清算规划总结阶段，盘中交易多以外资行参与较多，“外资比较活跃，中资都不折腾了，因为中资到了年底事本来就多。”

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.9025/5.0200 4.8575/4.9400 4.8925/4.9825 4.9650/5.0600 4.9384/5.2184

上日 4.8125/4.9125 4.7721/4.8650 4.8463/4.9350 4.9200/5.0200 4.9134/5.1884

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变动 ++0.0900/+0.1075 +0.0854/+0.0750 +0.0462/+0.0475 +0.0450/+0.0400 +0.0250/+0.0300

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。