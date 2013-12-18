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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 16:06 BJT

韩国债市：公债价格因获利了结而回落，关注美联储政策声明

路透首尔12月18日 - 韩国公债价格周三下跌，因投资人在数日上涨后了结获利；另一些投资人则静待今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策声明。

指标10年期政府公债收益率(殖利率) 上升1.8个基点，三年期公债3月期约 收低0.09点至105.58。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.58 105.67

10年期公债收益率 3.623% 3.605%

五年期公债收益率 3.250% 3.235%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 徐文焰)

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