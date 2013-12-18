《焦点》澳洲调升铁矿石出口预估，矿企积极扩产无畏中国风险

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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中国明年铁矿石总进口量有望增至创纪录的8.5亿吨，高于今年的预估值8亿吨，钢铁产出和需求也将同步增长。
不过据澳新银行(ANZ/澳盛)称，炼钢原料市场面临着压力，因为船运费上涨和钢价下跌在春节前都将限制中国买需。
上海螺纹钢期货 上周触及两个半月高点，但2014年5月的该期货此后已经下跌逾2%。该期货是市场活动的一个晴雨表。
中国钢铁协会数据显示，尽管12月上旬中国粗钢日均产量仍高于200万吨，但旬环比下滑3.7%，为连续第三度下滑。
此外，根据中国最新经济改革规划，随着政府加大力度整治空气污染，中国炼钢厂明年将迎来更多关停。
2014年中国经济增长放缓，也料将导致钢铁需求增速减半至约3%。 (完) (编译/审校 李婷仪/蔡美珍/朱晓军/艾茂林/石冠兰)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选