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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 16:31 BJT

《焦点》澳洲调升铁矿石出口预估，矿企积极扩产无畏中国风险

中国明年铁矿石总进口量有望增至创纪录的8.5亿吨，高于今年的预估值8亿吨，钢铁产出和需求也将同步增长。

不过据澳新银行(ANZ/澳盛)称，炼钢原料市场面临着压力，因为船运费上涨和钢价下跌在春节前都将限制中国买需。

上海螺纹钢期货 上周触及两个半月高点，但2014年5月的该期货此后已经下跌逾2%。该期货是市场活动的一个晴雨表。

中国钢铁协会数据显示，尽管12月上旬中国粗钢日均产量仍高于200万吨，但旬环比下滑3.7%，为连续第三度下滑。

此外，根据中国最新经济改革规划，随着政府加大力度整治空气污染，中国炼钢厂明年将迎来更多关停。

2014年中国经济增长放缓，也料将导致钢铁需求增速减半至约3%。 (完) (编译/审校 李婷仪/蔡美珍/朱晓军/艾茂林/石冠兰)

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