路透伦敦12月18日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：尽管未能升穿今年高位1.3830美元，但位于1.3720美元的支撑位仍为跌势提供了较好的支撑，而在接近1.3620美元水准有更强的支撑。10月高位1.3830美元仍然是关键阻力位，在其上方有从纪录高位1.6040美元拉出的长期趋势线阻力位1.3930美元。只有跌破1.3480美元，欧元/美元未来才会跌向上个月的低点1.3300美元。

美元/日圆：上周触及的五年新高103.92日圆未能让美元/日圆升向预期的105.70日圆水平。105.70日圆仍是2007年高位124.30跌至75.30这一低位的61.8%回档位。跌破从11月低点97.60拉出的趋势线支撑位102.75后，未来有可能进一步跌向101.60和本月的低位，之后再下看100.60。

欧元/英镑：仍然在升向0.8470/90区域以及从87.70高位拉出的趋势线阻力位。若要让欧元/英镑跌向0.8170，需要首先跌穿0.8370区域，后者在英镑近期跌至0.8250低点后，曾扮演初步阻力位的角色。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3770 1.3766 +0.03 +4.37 1.3194

美元/日圆 102.96 102.66 +0.29 +18.70 86.74

欧元/日圆 141.77 141.32 +0.32 +23.87 114.45

美元/瑞郎 0.8855 0.8848 +0.08 -3.28 0.9155

英镑/美元 1.6283 1.6261 +0.14 +0.20 1.6251

美元/加元 1.0609 1.0605 +0.04 +6.93 0.9921

澳元/美元 0.8910 0.8892 +0.20 -14.27 1.0393

新西兰元/美元 0.8254 0.8267 -0.16 -0.35 0.8283

欧元/瑞郎 1.2195 1.2182 +0.11 +0.99 1.2075

欧元/英镑 0.8454 0.8461 -0.08 +4.19 0.8114

欧元/瑞典克朗 8.9951 9.0205 -0.28 +4.87 8.5777

美元/挪威克朗 6.1098 6.1105 -0.01 +9.83 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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