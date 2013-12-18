国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透伦敦12月18日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：尽管未能升穿今年高位1.3830美元，但位于1.3720美元的支撑位仍为跌势提供了较好的支撑，而在接近1.3620美元水准有更强的支撑。10月高位1.3830美元仍然是关键阻力位，在其上方有从纪录高位1.6040美元拉出的长期趋势线阻力位1.3930美元。只有跌破1.3480美元，欧元/美元未来才会跌向上个月的低点1.3300美元。
美元/日圆：上周触及的五年新高103.92日圆未能让美元/日圆升向预期的105.70日圆水平。105.70日圆仍是2007年高位124.30跌至75.30这一低位的61.8%回档位。跌破从11月低点97.60拉出的趋势线支撑位102.75后，未来有可能进一步跌向101.60和本月的低位，之后再下看100.60。
欧元/英镑：仍然在升向0.8470/90区域以及从87.70高位拉出的趋势线阻力位。若要让欧元/英镑跌向0.8170，需要首先跌穿0.8370区域，后者在英镑近期跌至0.8250低点后，曾扮演初步阻力位的角色。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3770 1.3766 +0.03 +4.37 1.3194
美元/日圆 102.96 102.66 +0.29 +18.70 86.74
欧元/日圆 141.77 141.32 +0.32 +23.87 114.45
美元/瑞郎 0.8855 0.8848 +0.08 -3.28 0.9155
英镑/美元 1.6283 1.6261 +0.14 +0.20 1.6251
美元/加元 1.0609 1.0605 +0.04 +6.93 0.9921
澳元/美元 0.8910 0.8892 +0.20 -14.27 1.0393
新西兰元/美元 0.8254 0.8267 -0.16 -0.35 0.8283
欧元/瑞郎 1.2195 1.2182 +0.11 +0.99 1.2075
欧元/英镑 0.8454 0.8461 -0.08 +4.19 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.9951 9.0205 -0.28 +4.87 8.5777
美元/挪威克朗 6.1098 6.1105 -0.01 +9.83 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当