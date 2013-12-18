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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 16:52 BJT

欧元区经济：危机虽未完全克服，但有初步成功迹象--德总理梅克尔

“很明显还没有战胜欧元区债务危机。这点怎么强调都不为过。但我们看到取得了初步成功，我们相信终将战胜危机，”她表示。

梅克尔称，她认为若欧盟条约不做改变，就无法对欧洲结构实施必要的改变。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)

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