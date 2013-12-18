《中国新债》国开行拟下周五在交易所试点发首只政策性金融债--消息

路透北京/上海12月18日 - 中国交易所债市即将迎来首只政策性金融债。四位消息人士周三对路透表示，中国国家开发银行 拟于下周五(27日)在上海证券交易所试点发债，包括两年和五年期固息债两个品种，但规模尚未最终确定。

与债券存量占总体九成以上的银行间债市相比，交易所债市不论是在规模，还是成交量上都明显落后。不过近年来后者一直在通过市场扩容等推进市场发展。

上述消息人士称，主管部门已正式批复同意国开行赴交易所发债事宜；拟于下周三(25日)刊登发行公告，2014年1月3日缴款，1月7日上市交易。

另有一位承销团机构人士表示，本次国开债的承销商包括工商银行 、农业银行 、建设银行 、交通银行 、中信证券 和东方证券。

路透致电国开行，但该行对上述消息未立即给予置评。