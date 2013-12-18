《中国新债》国开行拟下周五在交易所试点发首只政策性金融债--消息

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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路透北京/上海12月18日 - 中国交易所债市即将迎来首只政策性金融债。四位消息人士周三对路透表示，中国国家开发银行 拟于下周五(27日)在上海证券交易所试点发债，包括两年和五年期固息债两个品种，但规模尚未最终确定。
与债券存量占总体九成以上的银行间债市相比，交易所债市不论是在规模，还是成交量上都明显落后。不过近年来后者一直在通过市场扩容等推进市场发展。
上述消息人士称，主管部门已正式批复同意国开行赴交易所发债事宜；拟于下周三(25日)刊登发行公告，2014年1月3日缴款，1月7日上市交易。
另有一位承销团机构人士表示，本次国开债的承销商包括工商银行 、农业银行 、建设银行 、交通银行 、中信证券 和东方证券。
路透致电国开行，但该行对上述消息未立即给予置评。
国开行是政策性金融债供给大户，以今年为例，截止12月中旬国开行已在银行间债市发行人民币金融债逾1万亿元，这一规模较农业发展银行和进出口银行同期发行量之和还要多。(完) (发稿 路透中文新闻部)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选