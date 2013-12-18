《中国新债预测》国开行shibor浮息债一年期利差预测均值33bp，三年59bp

* 招标品种: 国开行第49-50期浮息债(3Mshibor基准)

* 期限及金额上限：1年/3年各50亿元

* 招标时间: 周四(19日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 10bp-55bp；40bp-79bp

* 预测均值: 33bp；59bp

路透上海12月18日 - 中国国家开发银行 周四将进行本周第二次新债招标，发行两期浮息债和一期固息增发债。路透调查显示，该类浮息债流动性十分欠缺，新债定位暂时只能参看二级市场估值，一年和三年品种利差预测均值分别为33个基点(bp)和59个bp。

交易员并称，本周起转紧的资金面，可能对新债发行造成较大压力。在此情况下，明天同时招标发行的剩余期限仅约三个月的固息增发债，中标收益率预计将明显高于二级，甚至有招不满的可能。

不过他们也指出，目前不排除明日央行通过公开市场逆回购操作助缓流动性的可能，届时资金面和市场预期或因此发生变化。

北京一券商分析师认为，以三年品种为例，即使中标点差与相应曲线接近，亦已具备相当配置价值。唯近日资金转紧，将增大一年期品种压力。

“最近固息债收益率也上来了，所以浮息债的利差最近几天也有小幅回升。配置价值应该是不错。”该分析师称。

华南一银行交易员表示，除此前受三个月shibor快速走升引发的一轮短暂行情外，该类浮息债二级市场交投十分不活跃，只能根据相关券或曲线估值，结合对资金面判断粗略预计。

银行间shibor基准政策性浮息债到期收益率曲线 显示，一年和三年的最新利差分别为36.41个bp和56.74个bp。另外，明日两期浮息债的利率基准为今日三个月shibor 的五日均值，即5.3454%。

不过有交易员指出，考虑到手续费暗返及其他非市场化因素，也不排除一年浮息债中标利差出现低位的可能。

本周二国开行增发了五期总额为200亿元人民币的固息债，收益率多符合预期，但处于阶段高位。

明日两期浮息债为首次发行的第49期和第50期，三个月Shibor基准，期限一年和三年；另一期债为2011年第15期三年固息债 的增发债，至目前实际剩余期限约三个月，票面利率3.83%。

具体条款如下：

第49期 第50期 2011年15期增发

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发行总量 至多50亿元 至多50亿元 不超过50亿元

追加 -- -- 至多20亿元

期限/计息方式 一年浮息 三年浮息 三年固息(实际期限约三个月)

利率基准 12月18日三个月Shibor五日均值 --

招标时间 12月19日9:30-10:30

招标方式 单一利差(荷兰式) 单一价格(荷兰式)

缴款日/起息日 12月24日/12月24日 12月24日/2011年3月22日

分销期 12月20日-12月24日

上市日 12月26日 12月30日

基本承销额 不设立

付息频率 按季 按年

发行人增发权利 保留

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