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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 16:57 BJT

台湾央行：共发行1,696亿台币存单，存单发行余额减8.5亿

路透台北12月18日 - 台湾央行周三公布，今日共发行1,696亿台币存单，相较存单到期1,704.5亿台币，存单发行余额减8.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,635.00

91天期 0.93 48.00

182天期 1.05 13.00

央行上日共发行4,188.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,286.45亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为49亿台币，累计超额准备为99亿，加计前期1%的超额准备为902亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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