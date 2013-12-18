香港房地产：政府下季卖地可供应住宅单位大增，本财年供应创13年新高

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透香港12月18日 - 香港政府周三公布明年1-3月的卖地计划，将招标出售12幅住宅土地，料可建5,500个单位，按季大幅增加67%；而以2013/14全年度计的总供应量为1.37万个，符合政府原来所订目标，并为13年以来新高。
此外，政府于1-3月的2013/14财年第四季度将同时推出一幅位于九龙长沙湾的商业用地，可提供建筑楼面面积1.8万平方米。
“本财年已出售及将出售的土地可提供1.37万个住宅单位，比上年度多出5,000个，也是2000年以来的新高，反映政府增加土地供应的决心和成果。”发展局局长陈茂波表示。
将于下季度招标的12幅住宅土地分别位于港岛筲箕湾、离岛坪洲、新界沙田、大埔、屯门、天水围，以及九龙启德发展区。
陈茂波表示，假如将今年6月成功招标的西铁朗屏站南项目计算在内，2013/14年度可提供的住宅单位增至1.44万个。
他指出，近日政府招标的土地成交价有高有低，但整体市场承接力仍然不错。目前香港高楼价乃源于供应不足，要解决此问题，最王道的方法就是增加供应，政府不会因短期的市场波动而动摇增加供应的决心。
另外，政府自推出“港人港地”先导计划后，于6月出售了两幅位于启德发展区的土地，之后都没有再加入“港人港地”。陈茂波表示，政府要重新思考“港人港地”政策的目标，如果是要助港人购置居所，目前加入的条款似乎有所不足。
“自政府推出双辣招后（即买家印花税和双倍印花税），非港人买楼的情况已淡静很多，目前未有迫切性再推‘港人港地’。”他补充，政府会密切留意市场的情况。（完） (记者 梁慧仪；审校 张喜良)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当