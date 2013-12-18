香港房地产：政府下季卖地可供应住宅单位大增，本财年供应创13年新高

路透香港12月18日 - 香港政府周三公布明年1-3月的卖地计划，将招标出售12幅住宅土地，料可建5,500个单位，按季大幅增加67%；而以2013/14全年度计的总供应量为1.37万个，符合政府原来所订目标，并为13年以来新高。

此外，政府于1-3月的2013/14财年第四季度将同时推出一幅位于九龙长沙湾的商业用地，可提供建筑楼面面积1.8万平方米。

“本财年已出售及将出售的土地可提供1.37万个住宅单位，比上年度多出5,000个，也是2000年以来的新高，反映政府增加土地供应的决心和成果。”发展局局长陈茂波表示。

将于下季度招标的12幅住宅土地分别位于港岛筲箕湾、离岛坪洲、新界沙田、大埔、屯门、天水围，以及九龙启德发展区。

陈茂波表示，假如将今年6月成功招标的西铁朗屏站南项目计算在内，2013/14年度可提供的住宅单位增至1.44万个。

他指出，近日政府招标的土地成交价有高有低，但整体市场承接力仍然不错。目前香港高楼价乃源于供应不足，要解决此问题，最王道的方法就是增加供应，政府不会因短期的市场波动而动摇增加供应的决心。

另外，政府自推出“港人港地”先导计划后，于6月出售了两幅位于启德发展区的土地，之后都没有再加入“港人港地”。陈茂波表示，政府要重新思考“港人港地”政策的目标，如果是要助港人购置居所，目前加入的条款似乎有所不足。