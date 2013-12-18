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债券 | 2013年 12月 18日 星期三 16:37 BJT

标题新闻：瑞典智库NIER调高2014年财政赤字与GDP之比预估至1.6%，并下调增长率预估至2.4%

注：NIER为国家经济研究院(the National Institute of Economic Research)的缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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