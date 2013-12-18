更新版 1-中国汇市：人民币即期微幅收弱，年末季节性购汇盘释出

* 即期微幅收低 * 多数时间未见疑似干预行为 * 在岸价格于离岸CNH价格趋同 * 关注美联储议息会议 (更新收盘报价) 路透北京12月18日 - 人民币兑美元即期 周三微幅收低，而中间价则连续第 三天走升。交易人士认为，目前离岸CNH价格接近在岸价格，且年底季节性购汇释放，令即 期市场小幅走弱。 值得关注的是，疑似干预行为仅在尾盘短暂浮现，日内多数时间都未现身，市场预期年 底前升值空间已经很有限。市场并期待本周稍晚美联储将出炉关键的政策决议，以对美国退 出QE作出更为准确的预期。 不过交易员指出，即期市场客盘结汇力量很稳定，且外汇占款和银行结售汇数据仍说明 短期资本流入压力较大，人民币汇价仍有升值的压力，不排除年底前有一波小幅升值。 “年底有季节性的购汇盘，比如贷款到期，跨国公司利润汇出等等，现在离岸市场的购 汇也没有优势，而且选择到境外的话还要满足一些规则，”北京一国有大行交易员指出。 交易员并认为，但另一方面讲，CNH价格更代表市场的供求力量，CNH与在岸价格趋同， 显示目前的价位可能已经很接近市场短期均衡水平，那么人民币短期内升值的空间并不大。 尽管连续两个月外汇占款居于高位，但中资商业银行提前打响的年末存款保卫战导致流 动性紧张状况难以缓解。中国人民银行周二公布的数据显示，11月全部金融机构新增外汇占 款3,979亿元人民币，较上月的4,416亿元有所回落，但仍处于相对高位。 全球汇市方面，日本再度出现贸易逆差在周三拖累日圆兑美元和欧元下滑，不过这仅仅 是紧张的投资者关注点的小小转移，其最关注的还是美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否 会在今日稍晚的会议上决定削减刺激措施。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0718 6.0710 -0.01% 中间价 6.1105 6.1108 0.00% 成交额 144亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.65% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 15 6.0706 6.0721 2013年来即期升贬值幅度 2.61% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX 575 S> 离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日 1年期NDF 6.1305/40 6.1310 CNH即期 6.0695/20 6.0690 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)