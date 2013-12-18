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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 16:46 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期微幅收弱，年末季节性购汇盘释出

* 即期微幅收低
    * 多数时间未见疑似干预行为
    * 在岸价格于离岸CNH价格趋同
    * 关注美联储议息会议

 (更新收盘报价)
    路透北京12月18日 - 人民币兑美元即期 周三微幅收低，而中间价则连续第
三天走升。交易人士认为，目前离岸CNH价格接近在岸价格，且年底季节性购汇释放，令即
期市场小幅走弱。
    
    值得关注的是，疑似干预行为仅在尾盘短暂浮现，日内多数时间都未现身，市场预期年
底前升值空间已经很有限。市场并期待本周稍晚美联储将出炉关键的政策决议，以对美国退
出QE作出更为准确的预期。
  
    不过交易员指出，即期市场客盘结汇力量很稳定，且外汇占款和银行结售汇数据仍说明
短期资本流入压力较大，人民币汇价仍有升值的压力，不排除年底前有一波小幅升值。

    “年底有季节性的购汇盘，比如贷款到期，跨国公司利润汇出等等，现在离岸市场的购
汇也没有优势，而且选择到境外的话还要满足一些规则，”北京一国有大行交易员指出。
    
    交易员并认为，但另一方面讲，CNH价格更代表市场的供求力量，CNH与在岸价格趋同，
显示目前的价位可能已经很接近市场短期均衡水平，那么人民币短期内升值的空间并不大。

    尽管连续两个月外汇占款居于高位，但中资商业银行提前打响的年末存款保卫战导致流
动性紧张状况难以缓解。中国人民银行周二公布的数据显示，11月全部金融机构新增外汇占
款3,979亿元人民币，较上月的4,416亿元有所回落，但仍处于相对高位。 
              
    全球汇市方面，日本再度出现贸易逆差在周三拖累日圆兑美元和欧元下滑，不过这仅仅
是紧张的投资者关注点的小小转移，其最关注的还是美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否
会在今日稍晚的会议上决定削减刺激措施。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
    
 在岸市场人民币兑美元                      今日           上日      升贬
             即期成交价格                 6.0718         6.0710    -0.01%
                   中间价                 6.1105         6.1108    0.00%
             成交额                      144亿美元                    
                                                                      
           日内相对于中间价最大波幅  0.65% (上限±1%)     日高      日低
                 日内波动幅度(pips)         15           6.0706    6.0721
             2013年来即期升贬值幅度        2.61%                          
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX         575                       
                                 S>                               
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:35              今日           上日        
              1年期NDF                   6.1305/40       6.1310       
                      CNH即期            6.0695/20       6.0690       
   
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

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