韩国个股：SK Hynix可能在韩国新建一条DRAM生产线

路透首尔12月18日 - 朝鲜日报周三引述未具名的政府高层消息来源说，韩国SK Hynix Inc 将投资15万亿韩元(142.7亿美元)，从2014年至2021年在利川建厂生产动态随机存取记忆体(DRAM)。

SK Hynix 是全球第二大记忆体晶片厂，该公司称考虑建立一座新厂来取代在利川市一条老旧的生产线。

SK Hynix发言人拒绝评论该公司将投资多少兴建那条新生产线。

SK Hynix在利川目前有一个从2005年开始投产名为“M10”的生产线。在韩国清州及中国江苏省无锡分别还有三座和一座工厂。(完)