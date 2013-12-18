路透基点：唐山钢铁签署8亿美元贸易预付款融资--RLPC

路透香港12月18日 - 汤森路透旗下基点报导，根据德意志银行的一份新闻稿，唐山钢铁集团有限公司已签署一笔8亿美元24个月期结构性钢铁产品贸易预付款融资，由德意志银行牵头。

10家国际银行加入本案。德意志银行负责安排唐山钢铁通过其香港交易平台国盈控股有限公司，收取向德高亚洲有限公司以及德高股份公司(统称“德高”)出口钢铁产品的预付款。

这是过去18个月以来，由唐山钢铁抵押，与德高配合的第三笔预付款融资。根据汤森路透LPC数据，2月时该公司获得一笔3亿美元12个月期俱乐部贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点，荷兰银行、星展银行、德意志银行、汇丰银行、荷兰国际集团、Natixis、荷兰合作银行、法国兴业银行和大华银行为参贷银行，并由德高国际贸易控股有限公司担保。

根据LPC数据，在2012年5月，唐山钢铁签署了一笔2亿美元12个月期俱乐部贷款，德意志银行、荷兰银行、星展银行、Natixis、大华银行和汇丰银行参与，利率较LIBOR加码275个基点。这笔交易也是由德高国际贸易担保。