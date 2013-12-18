路透基点：唐山钢铁签署8亿美元贸易预付款融资--RLPC

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透香港12月18日 - 汤森路透旗下基点报导，根据德意志银行的一份新闻稿，唐山钢铁集团有限公司已签署一笔8亿美元24个月期结构性钢铁产品贸易预付款融资，由德意志银行牵头。
10家国际银行加入本案。德意志银行负责安排唐山钢铁通过其香港交易平台国盈控股有限公司，收取向德高亚洲有限公司以及德高股份公司(统称“德高”)出口钢铁产品的预付款。
这是过去18个月以来，由唐山钢铁抵押，与德高配合的第三笔预付款融资。根据汤森路透LPC数据，2月时该公司获得一笔3亿美元12个月期俱乐部贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点，荷兰银行、星展银行、德意志银行、汇丰银行、荷兰国际集团、Natixis、荷兰合作银行、法国兴业银行和大华银行为参贷银行，并由德高国际贸易控股有限公司担保。
根据LPC数据，在2012年5月，唐山钢铁签署了一笔2亿美元12个月期俱乐部贷款，德意志银行、荷兰银行、星展银行、Natixis、大华银行和汇丰银行参与，利率较LIBOR加码275个基点。这笔交易也是由德高国际贸易担保。
唐山钢铁是国有企业河北钢铁集团的子公司。根据公司网站，2012年总营收为6.25亿元人民币(1.03亿美元)。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当