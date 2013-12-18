日本个股：Tokyo Electron预计全年净亏2.14亿美元，受光伏业务拖累

路透东京12月18日 - 日本半导体生产设备制造商Tokyo Electron 周三下调对截至明年3月的本财年展望，从前次预估的净获利230亿日圆降为净亏损220亿日圆(2.14亿美元)，因其光伏面板业务发生减值损失。

该公司保持全年营业利润、营收和股息目标不变。该公司已经同意美国应用材料(Applied Materials) 的收购计划。

“尽管光伏价格有所改善，但全球生产设备的供应仍然过剩，新投资还没有恢复，”该公司在声明中称。

Tokyo Electron还表示将提列额外损失，这与收购一家拥有沉积技术的公司和重组措施有关，包括关闭在日本的技术中心。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)