欧元债市：德债收益率保持区间波动，投资者静候美联储会议结果

“市场价格在某种程度上已经消化了部分(削减刺激措施)声明，”法国巴黎银行欧洲利率分析师Patrick Jacq称。

“...但是在声明公布前，我想市场活动仍将相对受到抑制。”

德国10年期公债收益率 持平在1.83%，守在本月交投区间1.70%-1.89%内。

意大利10年期公债 收益率几无变化，报4.05%，西班牙10年期公债收益率 持稳在4.10%。(完)

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