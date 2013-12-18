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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 17:50 BJT

德国经济：IFO经济学家沃拉博称明年第一季经济增长率料加速至0.5%

路透柏林12月18日 - 德国智库IFO经济学家沃拉博周三对路透表示，德国今年第四季经济增长率料为0.3%，明年第一季预计将加快至0.5%。

“经济情况良好，但在2014年才会加速增长，” 沃拉博在接受电话采访时对路透表示，并称工业和建筑业将是主要驱动因素。

“德国企业预计出口数据良好，”他称，并补充道，圣诞节期间的生意会很好，归因于对服装、纺织品和国内电子产品的需求。(完) (编译 王翔琼；审校 艾茂林)

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