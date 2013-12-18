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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 18:17 BJT

路透基点：苏州中环快速路项目229亿元人民币贷款结案--RLPC

路透香港12月18日 - 汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称，苏州中环快速路项目229亿元人民币(38亿美元)15年期融资案已经结案，共11家银行参与。

一名消息人士称，中国农业银行、中国银行、中国交通银行、宁波银行、上海银行、苏州银行、中国建设银行、中国光大银行、中国工商银行、上海浦东发展银行参与本案，由中国进出口银行江苏分行牵头。

该消息人士透露，本月初已经签署协议。

一如先前报导，贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。贷款将在三年宽限期过后，每半年分期偿还。

贷款将由苏州国际物流快速通道有限公司借入，这家公司为苏州市政府成立的特殊目的实体(SPV)。

资金将用于全长97公里的苏州中环快速路工程。根据当地媒体报导，项目预计2014年完工。(完)

(编译 王翔琼；审校 蔡美珍)

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