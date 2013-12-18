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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 17:37 BJT

中国外汇：三季度经常项目顺差404亿美元，资本和金融项目顺差805亿美元--外管局

路透北京12月18日 - 中国国家外汇管理局公布2013年三季度及前三季度国际收支平衡表，三季度经常项目顺差404亿美元，资本和金融项目则扭转了二季度逆差实现顺差805亿美元。

外管局称，今年前三季度国际收支经常项目顺差1,388亿美元，资本和金融项目顺差1,992亿美元，国际储备资产增加3,006亿美元。

新闻稿称，三季度经常项目顺差404亿美元中，按照国际收支统计口径计算，货物贸易顺差867亿美元，服务贸易逆差425亿美元，收益逆差25亿美元，经常转移逆差13亿美元。

三季度资本和金融项目顺差805亿美元，其中，直接投资净流入342亿美元，证券投资净流入100亿美元，其他投资净流入358亿美元。国际储备资产增加970亿美元（不含汇率、价格等非交易价值变动影响），其中，外汇储备资产增加976亿美元，在基金组织的储备头寸减少5亿美元。

根据外管局此前公布数据，二季度中国国际收支经常项目顺差482亿美元，国际收支资本和金融项目逆差16亿美元 （完）

欲浏览相关细节，请点选 www.safe.gov.cn/

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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