中国外汇：三季度经常项目顺差404亿美元，资本和金融项目顺差805亿美元--外管局

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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路透北京12月18日 - 中国国家外汇管理局公布2013年三季度及前三季度国际收支平衡表，三季度经常项目顺差404亿美元，资本和金融项目则扭转了二季度逆差实现顺差805亿美元。
外管局称，今年前三季度国际收支经常项目顺差1,388亿美元，资本和金融项目顺差1,992亿美元，国际储备资产增加3,006亿美元。
新闻稿称，三季度经常项目顺差404亿美元中，按照国际收支统计口径计算，货物贸易顺差867亿美元，服务贸易逆差425亿美元，收益逆差25亿美元，经常转移逆差13亿美元。
三季度资本和金融项目顺差805亿美元，其中，直接投资净流入342亿美元，证券投资净流入100亿美元，其他投资净流入358亿美元。国际储备资产增加970亿美元（不含汇率、价格等非交易价值变动影响），其中，外汇储备资产增加976亿美元，在基金组织的储备头寸减少5亿美元。
根据外管局此前公布数据，二季度中国国际收支经常项目顺差482亿美元，国际收支资本和金融项目逆差16亿美元 （完）
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(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选