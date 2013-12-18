德国财政：明年公债发行量将缩减至2007年以来最低位

路透柏林12月18日 - 德国国债管理机构周三表示，随着德国接近达成预算平衡，政府计划将明年联邦债发行量降至2007年以来最低。

扣除通膨保值债券，德国计划明年公债发行量为2,050亿欧元，低于今年的2,470亿欧元。

德国国债机构指出，计划2014年在中长期资本市场工具发行1,610亿欧元，在货币市场工具发行440亿欧元。

德国政府计划2014年新增借款降至60亿欧元，将是40年来最低纪录；今年规划的新增借款为250亿欧元。德国政府明年需偿还的债务亦将减少。

“现有债务的偿还金额减少，以及新增借款减少，这两个影响将确保公债发行量下滑，”德国国债机构主管官员Tammo Diemer向路透表示。(完)