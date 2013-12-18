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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 17:59 BJT

英国金融市场：英镑上涨且英债期货回落，此前英国失业数据优于预期

欧元兑英镑 从此前的0.84355英镑跌至0.8403英镑。

英国3月公债期货 抹去涨幅，跌35个跳动点至107.48。数据公布前报107.99上下。(完)

(编译 王翔琼/田建华; 审校 艾茂林)

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