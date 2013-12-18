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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 17:42 BJT

表格：英国截至10月的三个月ILO失业率为7.4%，创2009年2-4月以来最低

路透伦敦12月18日 - 英国国家统计局周三公布：

* 英国11月请领失业金人数减少3.67万人(预估为减少3.5万人)

* 截至10月的三个月按国际劳工组织标准计算的失业人口失业率为7.4%，为2009年2-4月以来最低

以下为详细数据:

请领失业金人数 11月 10月 预估

较前月变动 -36,700 -42,800 (-41,700) -35,000

失业率(%) 3.8 3.9 (3.9)

失业人口(百万人) 1.269 1.305 (1.306)

按国际劳工组织(ILO)标准计算

8月-10月 5月-7月 2012年8-10月 预估

失业人口(百万) 2.388 2.487 2.510

失业率(%) 7.4 7.7 7.8 7.6

三个月变动(千) -99,000 -- -- (完) (编译 艾茂林; 审校 白云)

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