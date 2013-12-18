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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 17:43 BJT

中国社会：广东阳江一患者确诊感染H7N9禽流感，目前广东已确诊五例--新华

路透北京12月18日 - 新华社周三援引广东省卫生计生委通报称，广东省阳江市再新增1例人感染H7N9禽流感确诊病例，患者为62岁的男性，家住阳江市江城区，目前病情危重。

截至目前，广东省人感染H7N9禽流感确诊病例5例，其中惠州1例，东莞2例，阳江2例。

根据广东省政府部署，周三（18日）起广东省防控人感染H7N9禽流感疫情工作领导小组派出5个督查组，前往全省21个地市及顺德区开展人感染H7N9禽流感防控工作督查。(完) (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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