更新版 1-台湾货币市场：短率续处低位，跨年拆款成交量渐增温

* 短率续处区间低位

* 跨年拆款成交量增温

* 短票市场交易清淡 (新增最新报价及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北12月18日 - 台湾银行间短率周三仍续处区间低位。货币市场人士认为，随着一大型金融机构调降跨年拆款利率，及少数银行可接受两周拆款能直接跨年，带动跨年资金需求陆续增温，成交利率也持稳在既有区间。

银行间资金调拨人士指出，少数可承作跨年拆款的金融同业已能接受两周拆款可顺延至提存底(1月3日)，成交利率大致落在0.43-0.44%，令昨日15天期以上的跨年拆款成交量扩大至141亿台币，尽管目前跨年资金供给尚称无虞，但仍需谨慎因应年底资金流动性问题。

“ 大家都多钱，问不到有人要借年内的钱。”一位拆出方民营银行资调人士说。

资调人士表示，目前银行间短钱满溢，致隔夜拆款利率贴在区间低位，且年底资金紧缩因子只有财政部将于27日预计发行350亿台币的国库券，银行间资金去化压力仍大，令部份银行已可接受两周天期拆款可直接跨年。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，同上日。今日区间在0.295-0.400%，与上日相同；一周拆款利率则在0.380-0.430%，亦同于上日。

**发票量仍偏少**

短票市场方面，大型票券商指出，今日发票量持续偏少，成交利率维持在既有区间不变，推估周四发票量也仍少，本周仅有周五发票量能稍有增温。

“今天票量少，短票交易很清淡。” 一位票券商资调人士称。

另有票券商提及，目前短票成交以跨新历年天期为主，年内短票几乎没有成交，因此未能承作跨年短票的银行都找不到短票票源。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.60%，跨年天期的交投落在0.61-0.62%，其中20天期依旧成交在0.61%，30天期则成交在0.61-0.62%，跨过农历年的较长天期短票成交仍以0.62-0.63%为主，以上成交利率大致同于上日。

台湾央行今日共发行1,696亿台币存单，相较存单到期1,704.5亿台币，存单发行余额减8.5亿。

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)7,184.50亿台币，余日落点各为周四3,941亿及周五877亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为负46亿台币，累计超额准备为53亿，加计前期1%的超额准备为856亿台币。

**RP利率大致稳定**

债券市场附买回(RP)成交利率大致稳定，但证券商及票券商因应新历年及农历年的资金配置，在不同天期以不同利率吸引投信及寿险业的分散落点，令利率出现较宽区间，且报价未必成交。

交易员指出，投信、寿险及民间客户的资金供应十分充足，投信今日传出申购款增多，询券更为积极，但多数证券商及票券商年内资金落点已多，倾向不再新收年内资金，但长久配合客户若有需求亦不排除到期续作。

至于在跨年资金部分，不论新历年或农历年，都有证券商/票券商延续当前利率或祭出较高利率以求顺利跨过年关。

此外，也有票券商指出，因投信业者资金落点未能完全配合票券商较长天期配置的需求，券源供应于是转往近期配合度较高的民间客户，并减少与投信承作部位。

〞年内已经落得够多了，我们就用高一点的利率提供跨年的诱因。〞一位票券商交易员称。

证券商新历年前后天期公债的附买回利率成交大区间在0.56-0.58%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，与上日相同。

大型票券商短天期公债承作渐少，少量年内附买回利率成交在0.53%，跨新历年见0.54%；公司债RP利率年内见0.52-0.55%，跨新历年主交投区在0.56-0.59%，跨农历年则见0.60%的高利率成交。