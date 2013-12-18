中国债市：现券收益率持续上涨，流动性困局进一步加剧买盘难觅

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透北京12月18日 - 中国银行间债市现券收益率周三持续上涨。市场人士表示，流动性困局进一步加剧，抛盘众多然接盘难觅，现券弱势不改；机构期冀周四央行公开市场操作重启逆回购援助，谨慎气氛浓厚。
“借钱都借成这样了，债券还能怎样，没啥买盘，都卖不出去，基金、券商都在抛，”上海一大型银行交易员称，“钱不知哪去了，一点水花都没有。”
他进一步指出，无论从流动性还是损益角度看，短债都是抛售的首选，然接盘甚少；虽然预计后期将有巨额财政资金投放，但仍倾向于观望，不敢提前介入。
银行间市场周三七天期质押式回购利率 率先飙升。市场人士表示，资金面仍深陷窘境，主要大行及股份制商业银行等基本都已加入借钱行列，场内各个期限资金供给均显不足。
业内人士周三透露，中国人民银行一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。
成交较为活跃的七年期国债130020券 最新报在4.62%/4.55%，上日尾盘为4.60%/4.50%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.8264 6.3033
上日 3.5984 4.7754
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 4.2444/4.1956
国债参考率报价 4.0700/4.0133
金融债参考率报价 5.2056/5.1422 (完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当