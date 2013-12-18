中国债市：现券收益率持续上涨，流动性困局进一步加剧买盘难觅

路透北京12月18日 - 中国银行间债市现券收益率周三持续上涨。市场人士表示，流动性困局进一步加剧，抛盘众多然接盘难觅，现券弱势不改；机构期冀周四央行公开市场操作重启逆回购援助，谨慎气氛浓厚。

“借钱都借成这样了，债券还能怎样，没啥买盘，都卖不出去，基金、券商都在抛，”上海一大型银行交易员称，“钱不知哪去了，一点水花都没有。”

他进一步指出，无论从流动性还是损益角度看，短债都是抛售的首选，然接盘甚少；虽然预计后期将有巨额财政资金投放，但仍倾向于观望，不敢提前介入。

银行间市场周三七天期质押式回购利率 率先飙升。市场人士表示，资金面仍深陷窘境，主要大行及股份制商业银行等基本都已加入借钱行列，场内各个期限资金供给均显不足。

业内人士周三透露，中国人民银行一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。

成交较为活跃的七年期国债130020券 最新报在4.62%/4.55%，上日尾盘为4.60%/4.50%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.8264 6.3033

上日 3.5984 4.7754

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.2444/4.1956

国债参考率报价 4.0700/4.0133

金融债参考率报价 5.2056/5.1422 (完)

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