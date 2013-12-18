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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 18:05 BJT

重发-欧元汇率：意大利总理莱塔称欧盟应设法降低欧元/美元汇率

(重发补上标题漏字)

路透罗马12月18日 - 意大利总理莱塔周三表示，欧盟应设法压低“可恶”的欧元高汇率，协助提振出口及经济。

“欧元汇率失衡，整体欧盟的目标应该是扭转这个可恶的1.36-1.38美元汇率，”莱塔向外交部人员及外交官发表谈话时表示。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)

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