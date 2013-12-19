新债招标：中国国开行一年Shibor浮息债利差64bp，三年70bp--业内人士

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海12月19日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 稍早招标发行的两期Shibor基准浮息债，一年期中标利差64个基点(bp)，三年期70个bp，均明显高于此前33bp和59bp的市场预测均值。
另外，该行同时招标的三年期固息增发债(实际剩余期限约三个月)，中标收益率为5.3491%。上述三期债投标倍数分别为1.73倍、2.09倍和1.11倍。
今日两期浮息债的利率基准为周三(18日)三个月Shibor的五日均值，即5.35%。
具体条款如下：
第49期 第50期 2011年15期增发
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发行总量 至多50亿元 至多50亿元 不超过50亿元
追加 -- -- 至多20亿元
期限/计息方式 一年浮息 三年浮息 三年固息(实际期限约三个月)
利率基准 12月18日三个月Shibor五日均值
招标方式 单一利差(荷兰式) 单一价格(荷兰式)
缴款日/起息日 12月24日/12月24日 12月24日/2011年3月22日
分销期 12月20日-12月24日
上市日 12月26日 12月30日
基本承销额 不设立
付息频率 按季 按年
发行人增发权利 保留
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上述债券承揽费按认购债券面值计算，浮息债中，一年期无承揽费，三年期为0.05%；增发债券无承揽费及兑付手续费。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币