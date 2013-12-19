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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 10:52 BJT

新债招标：中国国开行一年Shibor浮息债利差64bp，三年70bp--业内人士

路透上海12月19日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 稍早招标发行的两期Shibor基准浮息债，一年期中标利差64个基点(bp)，三年期70个bp，均明显高于此前33bp和59bp的市场预测均值。

另外，该行同时招标的三年期固息增发债(实际剩余期限约三个月)，中标收益率为5.3491%。上述三期债投标倍数分别为1.73倍、2.09倍和1.11倍。

今日两期浮息债的利率基准为周三(18日)三个月Shibor的五日均值，即5.35%。

具体条款如下：

第49期 第50期 2011年15期增发

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发行总量 至多50亿元 至多50亿元 不超过50亿元

追加 -- -- 至多20亿元

期限/计息方式 一年浮息 三年浮息 三年固息(实际期限约三个月)

利率基准 12月18日三个月Shibor五日均值

招标方式 单一利差(荷兰式) 单一价格(荷兰式)

缴款日/起息日 12月24日/12月24日 12月24日/2011年3月22日

分销期 12月20日-12月24日

上市日 12月26日 12月30日

基本承销额 不设立

付息频率 按季 按年

发行人增发权利 保留

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上述债券承揽费按认购债券面值计算，浮息债中，一年期无承揽费，三年期为0.05%；增发债券无承揽费及兑付手续费。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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