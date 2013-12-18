重温稿-《中国新债预测》国开行shibor浮息债一年期利差预测均值33bp，三年59bp

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
* 招标品种: 国开行第49-50期浮息债(3Mshibor基准)
* 期限及金额上限：1年/3年各50亿元
* 招标时间: 周四(19日)9:30-10:30
* 受访人数: 7位(银行、券商）
* 预测区间: 10bp-55bp；40bp-79bp
* 预测均值: 33bp；59bp
路透上海12月18日 - 中国国家开发银行 周四将进行本周第二次新债招标，发行两期浮息债和一期固息增发债。路透调查显示，该类浮息债流动性十分欠缺，新债定位暂时只能参看二级市场估值，一年和三年品种利差预测均值分别为33个基点(bp)和59个bp。
交易员并称，本周起转紧的资金面，可能对新债发行造成较大压力。在此情况下，明天同时招标发行的剩余期限仅约三个月的固息增发债，中标收益率预计将明显高于二级，甚至有招不满的可能。
不过他们也指出，目前不排除明日央行通过公开市场逆回购操作助缓流动性的可能，届时资金面和市场预期或因此发生变化。
北京一券商分析师认为，以三年品种为例，即使中标点差与相应曲线接近，亦已具备相当配置价值。唯近日资金转紧，将增大一年期品种压力。
“最近固息债收益率也上来了，所以浮息债的利差最近几天也有小幅回升。配置价值应该是不错。”该分析师称。
华南一银行交易员表示，除此前受三个月shibor快速走升引发的一轮短暂行情外，该类浮息债二级市场交投十分不活跃，只能根据相关券或曲线估值，结合对资金面判断粗略预计。
银行间shibor基准政策性浮息债到期收益率曲线 显示，一年和三年的最新利差分别为36.41个bp和56.74个bp。另外，明日两期浮息债的利率基准为今日三个月shibor 的五日均值，即5.3454%。
不过有交易员指出，考虑到手续费暗返及其他非市场化因素，也不排除一年浮息债中标利差出现低位的可能。
本周二国开行增发了五期总额为200亿元人民币的固息债，收益率多符合预期，但处于阶段高位。
明日两期浮息债为首次发行的第49期和第50期，三个月Shibor基准，期限一年和三年；另一期债为2011年第15期三年固息债 的增发债，至目前实际剩余期限约三个月，票面利率3.83%。
具体条款如下：
第49期 第50期 2011年15期增发
-----------------------------------------------------------------------------
发行总量 至多50亿元 至多50亿元 不超过50亿元
追加 -- -- 至多20亿元
期限/计息方式 一年浮息 三年浮息 三年固息(实际期限约三个月)
利率基准 12月18日三个月Shibor五日均值 --
招标时间 12月19日9:30-10:30
招标方式 单一利差(荷兰式) 单一价格(荷兰式)
缴款日/起息日 12月24日/12月24日 12月24日/2011年3月22日
分销期 12月20日-12月24日
上市日 12月26日 12月30日
基本承销额 不设立
付息频率 按季 按年
发行人增发权利 保留
-----------------------------------------------------------------------------
上述债券承揽费按认购债券面值计算，浮息债中，一年期无承揽费，三年期为0.05%；增发债券无承揽费及兑付手续费。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当