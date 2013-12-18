更新版 1-中国货币市场：七天利率创近半年新高，拆借前台系统首日延迟关

(新增最新市况并更新收盘报价)

路透上海/北京12月18日 - 中国银行间市场周三基准七天期质押式回购加权利率 创近半年以来的新高。市场人士表示，资金面仍深陷窘境，主要大行及股份制商业银行等基本都已加入借钱行列，场内各个期限资金供给均显不足；同业拆借前台系统首日加入延迟关闭的行列，大额支付系统则延续了周内天天晚闭市的节奏。

交易员还提到，明日还有400亿元人民币现金定存到期，而据财政部此前公告，今年现金定存招标工作已全部完成，资金压力进一步升级，关注明日央行公开市场是否会施以援手。

周三，基准七天期质押式回购加权利率 收报6.3033%，创6月27日以来的新高；6月27日报6.7369%，其后多数时间在3.5%-5%区间波动。

“我还在，我还活着！靠线下和闭市前零零散散的量，大家的头寸平了，”上海一银行交易员下午称，“明天再来问问我还活着不，说不定哪天就挂了。”

华东一商业银行交易员上午称，大行及股份制银行基本都在拆入资金，以其所在地区中介报价，当前短期的线下资金价格基本是线上价格加300个点，“隔夜6%以上，七天7%，一个月最高到8%甚至9%。”

明日还有400亿元的国库现金定存到期，而根据财政部周二的公告，今年中央国库现金管理定期存款操作已全部完成，12月10日的定存操作为今年最后一次操作。“明天压力真大，(央行公开市场)不逆不行了。”上海一银行交易员称。

目前，全天的质押式回购总成交量未有明显收缩，“但(资金)结构有点变化，大行和股份制都在借，出钱的反而是一些小机构，(农信)联社、保险和财务公司会出一点，我们昨天就是零零碎碎凑起来的。”上述华东交易员称。

若按照往年惯例，12月当月巨额的财政投放应该会带来流动性的宽松，面对本周的资金窘境，部分交易员认为，或许是暂时现象，“这么紧央行还不放钱，是不是知道后面会有投放？”

今日公开市场一级交易商仍可申报正/逆回购及三个月央票需求，周二央行连续第二周暂停了七天期逆回购。市场人士表示，近日资金供给显紧俏，但整体仍相对较为平衡，伴随年底亦为财政存款集中投放时期，在监管层流动性维持紧平衡的基调下，逆回购继续缺席彰显央行谨慎态度不改。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为6,608.34亿元，较上日的6,550.42亿元略增；其中隔夜品种成交5,506.48亿元，上日为5,456.50亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.8264 3.5984 +22.80 5,506.48

七天 6.3033 4.7754 +152.79 737.46

14天 6.3772 5.3217 +105.55 62.60

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.7600 2.7500 +301.00 2,310.01

七天 6.4800 5.1600 +132.00 303.61

14天 6.9750 6.4050 +57.00 38.39

回购定盘利率

其中:隔夜 3.7000 3.6400 +6.00 --

七天 5.2000 4.4800 +72.00 --

14天 4.9800 4.6000 +38.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.5880 3.4700 +11.80 --

七天 5.9020 4.4590 +144.30 --

三个月 5.3850 5.3537 +3.13 --