更新版 1-中国货币市场：七天利率创近半年新高，拆借前台系统首日延迟关

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
(新增最新市况并更新收盘报价)
路透上海/北京12月18日 - 中国银行间市场周三基准七天期质押式回购加权利率 创近半年以来的新高。市场人士表示，资金面仍深陷窘境，主要大行及股份制商业银行等基本都已加入借钱行列，场内各个期限资金供给均显不足；同业拆借前台系统首日加入延迟关闭的行列，大额支付系统则延续了周内天天晚闭市的节奏。
交易员还提到，明日还有400亿元人民币现金定存到期，而据财政部此前公告，今年现金定存招标工作已全部完成，资金压力进一步升级，关注明日央行公开市场是否会施以援手。
周三，基准七天期质押式回购加权利率 收报6.3033%，创6月27日以来的新高；6月27日报6.7369%，其后多数时间在3.5%-5%区间波动。
“我还在，我还活着！靠线下和闭市前零零散散的量，大家的头寸平了，”上海一银行交易员下午称，“明天再来问问我还活着不，说不定哪天就挂了。”
华东一商业银行交易员上午称，大行及股份制银行基本都在拆入资金，以其所在地区中介报价，当前短期的线下资金价格基本是线上价格加300个点，“隔夜6%以上，七天7%，一个月最高到8%甚至9%。”
明日还有400亿元的国库现金定存到期，而根据财政部周二的公告，今年中央国库现金管理定期存款操作已全部完成，12月10日的定存操作为今年最后一次操作。“明天压力真大，(央行公开市场)不逆不行了。”上海一银行交易员称。
目前，全天的质押式回购总成交量未有明显收缩，“但(资金)结构有点变化，大行和股份制都在借，出钱的反而是一些小机构，(农信)联社、保险和财务公司会出一点，我们昨天就是零零碎碎凑起来的。”上述华东交易员称。
若按照往年惯例，12月当月巨额的财政投放应该会带来流动性的宽松，面对本周的资金窘境，部分交易员认为，或许是暂时现象，“这么紧央行还不放钱，是不是知道后面会有投放？”
今日公开市场一级交易商仍可申报正/逆回购及三个月央票需求，周二央行连续第二周暂停了七天期逆回购。市场人士表示，近日资金供给显紧俏，但整体仍相对较为平衡，伴随年底亦为财政存款集中投放时期，在监管层流动性维持紧平衡的基调下，逆回购继续缺席彰显央行谨慎态度不改。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为6,608.34亿元，较上日的6,550.42亿元略增；其中隔夜品种成交5,506.48亿元，上日为5,456.50亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.8264 3.5984 +22.80 5,506.48
七天 6.3033 4.7754 +152.79 737.46
14天 6.3772 5.3217 +105.55 62.60
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.7600 2.7500 +301.00 2,310.01
七天 6.4800 5.1600 +132.00 303.61
14天 6.9750 6.4050 +57.00 38.39
回购定盘利率
其中:隔夜 3.7000 3.6400 +6.00 --
七天 5.2000 4.4800 +72.00 --
14天 4.9800 4.6000 +38.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.5880 3.4700 +11.80 --
七天 5.9020 4.4590 +144.30 --
三个月 5.3850 5.3537 +3.13 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴/曹巍浩；; 审校 杨淑祯)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当