路透基点：六家银行签署连展科技9.5亿台币贷款案--RLPC

路透香港12月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，六家银行周三签署连展科技的9.5亿台币(3,200万美元)五年期融资案。

合作金库担任牵头行兼簿记行，承贷4亿台币。

台湾土地银行为安排行，承贷1.5亿台币。全国农业金库、台湾银行、彰化商业银行和华南商业银行亦以安排行身份参与，各承贷1亿台币。

本案由连展科技董事长和总经理担保，分为A部分6亿台币定期贷款和B部分3.5亿台币循环信贷。

两部分均较一年期邮政储蓄利率加码95个基点。

承贷2亿台币或以上的银行，有37个基点的前端费，享有牵头行头衔；承贷1.5-1.99亿台币的银行，有23个基点的费用，享有主办行头衔；承贷1-1.49亿台币的银行，有8个基点的费用。

在11月25日给出承诺的银行获得5个基点的提前费用。

A部分分13期每季等额偿还，有两年的宽限期。

B部分从第36个月开始，分九期每季不等额缩减：5%(第1-8期)和60%(第9期)。

所筹款项用作营运资本。

连展科技上次是在2011年1月从市场获得一笔7亿台币三年期融资，包含A部分3亿台币定期贷款，以及B部分4亿台币循环信贷。

2011年这笔贷款的A部分利率较合作金库银行一年期浮动存款利率加码80个基点，B部分较该利率加码147个基点。

连展科技从事对通讯和电脑产品的研究、开发、制造和销售。(完)