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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 18:23 BJT

《全球汇市》美元在美联储决议前获支撑，日圆承压

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3749 1.3766 -0.12 +4.21 1.3194

美元/日圆 102.94 102.66 +0.27 +18.68 86.74

欧元/日圆 141.56 141.32 +0.17 +23.69 114.45

美元/瑞郎 0.8887 0.8848 +0.44 -2.93 0.9155

英镑/美元 1.6353 1.6261 +0.57 +0.63 1.6251

美元/加元 1.0618 1.0605 +0.12 +7.03 0.9921

澳元/美元 0.8911 0.8892 +0.21 -14.26 1.0393

新西兰元/美元 0.8243 0.8267 -0.29 -0.48 0.8283

欧元/瑞郎 1.2221 1.2182 +0.32 +1.21 1.2075

欧元/英镑 0.8408 0.8461 -0.63 +3.62 0.8114

欧元/瑞典克朗 8.9888 9.0205 -0.35 +4.79 8.5777

美元/挪威克朗 6.1084 6.1105 -0.03 +9.80 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 张涛)

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